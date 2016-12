Réjouissons-nous du déclenchement des élections fédérales de 2015. Jusqu’à la mi-octobre, nous aurons en effet droit, grâce à un subtil défaut langagier de notre premier ministre, à des érections fédérales. Rien de moins!

Monsieur Harper, grand défenseur d’Israël et pourfendeur de jihadistes en tout genre qui a métamorphosé l’image de tolérance et d’entremetteur diplomatique qui paraît le Canada d’une réputation enviable sur la scène internationale en son contraire, n’est pas un idiot. En fait, il s’agit d’un fin stratège politique qui gouverne le pays non pas depuis le parlement, mais bien depuis son bureau.

Aucune muselière n’est trop odieuse dans ce petit jeu politique contrôlé depuis le bureau du premier ministre. Non seulement les hauts fonctionnaires et les scientifiques qui travaillent pour le gouvernement sont interdits de paroles, mais également les députés et ministres du gouvernement conservateur. Tout doit passer par le sommet. Les seules communications permises doivent recevoir le sceau d’approbation des idéologues en culottes courtes qui gravitent à quelques échelons en bas du premier cercle de M Harper.

Même les grands médias canadiens tirent la sonnette d’alarme (ex.: http://tinyurl.com/nex246w). Ce n’est pas M. Harper qui a créé ce problème qui va en s’amplifiant depuis le règne de Pierre-Elliot Trudeau. Le PMO, le bureau du premier ministre, a petit à petit transformé cette institution pour la rendre de plus en plus impériale. Dans ce contexte, le parlement canadien n’arrive plus à jouer son rôle démocratique.

Comme le soulignait l’éditorial du Globe and Mail, ce n’est pas en élisant Thomas Mulcair ou Justin Trudeau qu’on réglera ce problème. Mais au moins les francophones du pays pourront sourires à chaque occasion où le premier ministre évoquera « les érections fédérales ». Qui a dit que la politique canadienne était fade?

Pierre Bigras