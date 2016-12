Cette semaine, une étude faisait état du lien entre les changements climatiques au Moyen-Orient et la guerre civile qui règne en Syrie. Ce qui est évident c’est que la région du croissant fertile a été frappée avant le déclenchement de la révolte contre le régime de Bashar Al-Assad, par la pire sécheresse dans les annales des relevés instrumentaux pour cette région (http://tinyurl.com/mfnq2ux).

Dans le cas de la Syrie, un pays caractérisé par une gouvernance bacanle, des pratiques agricoles et des politiques environnementales non durables, cette sécheresse a eu l’effet d’un catalyseur qui a contribué à l’agitation politique qui a secoué le pays. En encourageant une augmentation de la production agricole à l’aide de mesures politiques comme la redistribution des terres, la subventions du carburant diesel pour l’agriculture, des systèmes de quota et le développement de systèmes d’irrigation tributaires de nappes phréatiques marginales, le gouvernement de Bashar Al-Assad a contribué à précariser le secteur agricole.

Selon l’étude précitée au début de ce texte, la diminution récente des précipitations en Syrie résulte d’une combinaison de variabilité naturelle et d’une tendance à l’augmentation de l’assèchement à long terme dans la région, sans lesquelles la sévérité de la présente sécheresse serait très peu probable. Les changements à la baisse des précipitations en Syrie seraient reliés à l’augmentation sur le temps long des hautes pressions moyennes au niveau de la Méditerranée orientale. Il y a également une tendance concomitante au réchauffement dans l’est de la méditerranée qui contribue au dessèchement des sols dans cette région.

Aucune cause naturelle n’explique ces tendances, alors que le dessèchement et le réchauffement correspondent aux tendances relevées dans les études de modélisation qui tiennent compte de l’augmentation des gaz à effet de serre. De plus ces modélisations indiquent un climat futur de plus en plus sec et chaud dans l’est de la Méditerranée. L’analyse des observations et les modélisations indiquent qu’une sécheresse de l’ampleur et de la durée de celle qui est présentement observée en Syrie et qui a joué au rôle dans le présent conflit dans ce pays est deux fois plus probable si elle est une conséquence de l’interférence anthropogénique dans le système climatique.

La sécheresse de 2007-2010 a donc causé une baisse significative de la production agricole et un exode massif vers les centres urbains, contribuant à une hausse massive du chômage et à un étalement urbain de bidonvilles en périphérie des principaux centres urbains.

Mais, il ne faut pas oublier d’ajouter à ce tableau les événements catastrophiques qui ont précédé cette sécheresse sur le territoire iraquien voisin. En 2003 les États-Unis et leurs alliés envahissent l’Iraq de Saddam Hussein. Suite à une victoire militaire apparemment rapide la coalition étasunienne s’enlise dans une guerre asymétrique caractérisée par une division en trois factions de l’ancien État bassiste : Une majorité shiite précédemment opprimée sous Saddam Hussein, une minorité sunnite et les Khurdes du nord du pays. Il n’est pas à propos de faire une description détaillée de ces années de quasi guerre civile dans le contexte de l’invasion, de l’occupation et du démantellement de l’État basisste iraquien par les néocons étasuniens. Rappelons simplement que dans les années précédent la sécheresse catastrophique de 2007-2010 plus d’une million et demi d’iraquiens trouvèrent refuge en Syrie.

En l’absence d’un filet de sécurité sociale conséquent et suite, en 2007-2008, à une augmentation du double du prix des aliments, les premières manifestations contre le régime de Bashar Al-Assad commencent. Dans un premier temps pacifiques, on assiste ensuite à des débordements de plus en plus graves tant du côté de l’opposition que de la part du régime. La déstabilisation de l’armée et le passage de certaines unités du côté de l’opposition signalent le début du conflit armée où s’immisceront très tôt des groupes jihadistes, encouragés dans un premier temps par une attitude de complicité passive du régime de Damas.

Peu à peu l’opposition civile armée appuyée par les États-Unis est défaite ou se rallie à l’EI et/ou au Front Al-Nusrah. Diverses sources affirment que la guerre civile en Syrie auraient fait plus de 200 000 morts et plus d’un millions de réfugiés qui ont fuit vers des pays limitrophes.

On peut se demander si ces événements, ainsi que les conflits en Libye, au Sahel et dans le nord du Nigéria et du Cameroun où sévissent les jihadistes de Boko Haram ne seraient pas également associés aux stress induits dans ces régions par les changements climatiques. Évidemment, les changements climatiques ne sont pas seuls responsables de ces conflits. La déstabilisation de l’ordre régional ottoman en 1920 par l’entente anglo-britannique Sikes-Pico et ultimement en 2003 à cause de l’invasion américaine de l’Iraq compte sans doute bien davantage pour expliquer la situation en Iraq et en Syrie et même au-dela.

De penser que l’EI est un phénomène suis generis dont les recrus seraient issus de la destitution conséquence à la sécheresse de 2007-2010 est absurde. La genèse de l’EI est habituellement relié à la mouvance d’Al Kaeda en Iraq dont le chef Abu Moussa al-Zarkaouis (http://tinyurl.com/d4623) fut tué en 2006 dans un bombardement ciblé de l’armée de l’air américaine. Mais la composante la plus structurée au sein de l’EI est issue directement du régime bassiste. Il s’agit d’un cadre de chefs issues de l’armée, de la police et des services secrets de Saddam Hussein (http://tinyurl.com/pvk5fxm).

Nous somme loin ici de l’image du Jihadisme classique véhiculé par les idéologues de droites au Canada et ailleurs.

Pierre Bigras