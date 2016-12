Dans la vie on dit qui n’avance pas recule, que l’entreprise qui ne grandit pas dépéri que l’immobilité tue, etc., etc. Il y a sans doute du vrai dans tout ça, mais ces avancées, ces élans en avant comportent un prix. Barry Commoner, un des fondateurs de l’écologie moderne nous a laissé les quatre lois de l’écologie. En traduction libre, ça donne ce qui suit:

Toutes les choses sont reliées entre elles. Il n’y a qu’une seule écosphère pour tous les organismes vivants et ce qui affecte un être vivant affecte tous les autres êtres vivants. Tout doit aller quelque part. Il n’y pas de « déchets » dans la nature et il n’y a pas un « ailleurs » où on peut balancer les choses et les oublier. La Nature sait ce qu’elle fait. L’humanité a donné naissance à la technologie pour faire mieux que la nature, mais un changement imposé à un système naturel, selon Commoner « aura probablement des effets négatifs sur ce système ». La gratuité n’existe pas (There Is No Such Thing as a Free Lunch). L’Exploitation de la nature implique inévitablement la conversion des ressources naturelles d’une forme utile à une forme inutile (principe de l’entropie).

Ainsi, tout organisme qui se nourrit, de la simple cellule, jusqu’à la civilisation industrielle produit de l’entropie, cette dégradation de l’organisation. Depuis le début de la révolution industrielle, notre civilisation a été de crise en crise, chacune plus importante que la dernière. Évidemment, pour tout civilisation il y a, comme pour tout organisme, naissance, développement et éventuellement déclin et… disparition. La route entre la civilisation sumérienne et nous peut ressembler à une continuelle avancée, mais il y a eu de nombreuses éclipses entre ces premières civilisation agraire et nous. L’échelle du développement est une courbe ascendante, mais chaque déclin, chaque disparition de ces civilisations qui se sont succédé eut des conséquences dont l’ampleur, de manière général, se sont amplifiées.

Plus personne, ou presque, ne se souvient du smog meurtrier qui affectait Londres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il aura fallu 12 000 morts lors de cet épisode qualifié de grand smog de Londres en décembre 1952 pour que le gouvernement britannique interdise le chauffage domestique au charbon dans les grandes villes anglaises. Les Britanniques finiront par remplacer le chauffage au charbon par des systèmes de chauffage au gaz naturel.



La colonne Nelson durant le grand smog de Londres de 1952.

Aujourd’hui, malgré des centrales de chauffage urbain de grandes tailles censées minimiser de tels problèmes, les grandes villes chinoises éprouvent essentiellement le même genre de problème qui a affligé Londres au milieu du XXe siècle, mais à une échelle autrement plus importante. Les conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé des Chinois sont dramatiques : on estime qu’elle a été responsable de 358 000 décès et 640 000 hospitalisations en 2004. Comme ces chiffres sont fournis par le gouvernement chinois on peut comprendre que la situation pourrait, dans les faits être encore plus catastrophique.

Toutes les civilisations produisent donc des formes dégradées de matière, appelons ça par convention des déchets qui sont associés à leur consommation énergétique. Dans une civilisation agraire, ces déchets proviennent donc de la combustion de la biomasse. Dans notre civilisation insdustrielle la majorité de cette pollution est liée à l’utilisation énergétique des hydrocarbures (Pétrole, gaz naturel et autre propane et butane, etc.). Pourtant en Asie, malgré la progression économique rapide de la Chine et de l’Inde la majorité de la pollution atmosphérique demeure reliée à l’utilisation de la biomasse.

Une étude du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE/UNEP) mené de 1999 à 2002 arrivait à la conclusion que le nuage brun d’Asie était la plus grosse pollution du monde : un nuage qui s’étend sur une surface équivalant à celle des États-Unis, avec une épaisseur variant entre 2 et 3 kilomètres (Le Monde). L’OMS estime qu’en Inde 500 000 décès prématurés étaient annuellement provoqués par cette pollution au détour du millénaire. Celles et ceux qui suivent le feed Twitter de l’ambassade des États-Unis à Pékin savent que les journées où la qualité de l’air est mauvaise ou même dangereuse excèdent largement les journées ou cette dernière est satisfaisante ou bonne (Voir BeijingAir ‏ @ BeijingAir 48 min 01-15-2014 04:00; PM2.5; 196.0; 246; Very Unhealthy (at 24-hour exposure at this level): où les PM2.5 font référence aux particules d’aérosols de 2,5 microns de diamètre qui sont particulièrement nocives pour la santé).

La question est donc de savoir si la présente période n’est qu’une simple crise de plus qui éventuellement trouvera son remède dans l’innovation technologique, ou s’il s’agit de quelque chose de plus fondamental qui annonce, comme le pressentait pour l’Amérique du Nord la regrettée Jane Jacob, le début d’un nouveau Moyen-âge (voir: Dark Age Ahead).

Wait and See