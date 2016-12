La triple crise

Chaque époque de la civilisation humaine est marquée par des conditions matérielles qui lui sont propres. Des conditions qui dictent les limites du développement et du rayonnement des sociétés successives qui ont occupé le devant de la scène.

Pour les civilisations agraires, les limites du développement de l’économie tenaient en grande partie à la force de travail qu’on pouvait harnacher et à la fertilité des sols. La seule autre contribution potentielle à la richesse d’une société donnée venait des guerres de pillage et de conquête permettant l’expropriation ponctuelle ou structurelle de sociétés voisines.

L’invention de la charrue et de meilleurs harnais pour les bêtes de trait permirent une expansion de la productivité agricole et l’extraction de surplus plus important.

Inutile de revenir sur les différents modes de production qui dans le schéma marxiste, ou dans celui de Polyani ou des économistes libéraux (Smith, Ricardo, etc.) se sont succédé pendant l’histoire humaine. Limitons-nous au fait que le système capitaliste et plus particulièrement sa version financière qui domine aujourd’hui nous mène dans le mur à la vitesse grand V.

Il ne s’agit plus ici de la simple possibilité de crises économiques ponctuelles, de récessions ou même de dépressions économiques, avec leurs lots de chômeurs et de misère, mais d’une crise beaucoup plus fondamentale.

Trois conséquences principales découlent de la dynamique du système capitaliste contemporain.

La première se rapporte à la concentration grandissante de la richesse chez un nombre de plus en plus restreint d’individus et d’institutions et son corolaire, l’appauvrissement accéléré de la majorité de la population. Cette concentration s’articule évidemment autour des axes traditionnels du clivage nord-sud, mais également dans toutes les régions du monde entre les détenteurs du capital et ceux qui sont obligés de vendre leur force de travail physique ou intellectuel.

Deuxièmement l’exploitation de plus en plus intensive des ressources naturelles et la pollution industrielle croissante, à la fois toxique et carbonigène pour assurer une perpétuelle croissance économique ont des conséquences de plus en plus néfastes sur des écosystèmes régionaux et sur l’ensemble de la biosphère à cause des changements climatiques induits par l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère. À terme, la seule augmentation du niveau des océans mets à risque la majorité des villes côtières qui comptent pour plus de la population humaine de la planète.

La troisième conséquence tient à la crise de légitimité politique qui afflige les démocraties occidentales. Scandales reliés à la corruption, politiciens bonapartistes idiot ou inquiétant à la Berlusconi ou à la Poutine, ineptitude et bouffonnerie de la gauche française sous François Hollande, dérive idéologique à droite de la classe politique américaine. Le spectacle politique occidentale de ce début du XXIe siècle n’est pas sans rappeler la situation politique de la fin du XIXe siècle.

De toute évidence, ces deux époques constituent des moments de transitions chaotiques. Et on peut légitimement se demander si celle que nous vivons en ce moment ne se terminera pas plus mal encore que la Première guerre mondiale entre 1914 et 1918.

Si la technologie industrielle du début du XXe siècle avait réussi à produire plus de 14 millions de morts dans les tranchées européennes, les capacités nucléaires émergentes au Moyem-Orient, qui est la région la plus instable du monde contemporain, pourraient potentiellement causer des pertes humaines autrement plus importantes et une catastrophe environnementale sans précédent.

En ce moment, seul Israël possède l’arme nucléaire à hauteur de 200 bombes selon certaines sources. Les efforts iraniens pour se doter d’une capacité de frappe nucléaire sont considérés comme une menace existentielle contre l’État hébreu par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. On voit mal comment il n’en serait pas de même pour la République islamique d’Iran qui considère l’arsenal nucléaire israélien comme une épé de Damoclès suspendu au-dessus de la tête du régime de Téhéran. De plus, il n’y a pas la seule rivalité irano-israélienne qui compte ici. Le clivage sunnite-chiite est sans doute tout aussi, sinon encore plus saillant dans la dynamique des antagonismes au Moyen-Orient.

Comme le démontre clairement la guerre civile en Syrie qui avait débuté par une contestation politique interne pacifique du régime de Bashar Al-Assad, à la façon du printemps arabe en Tunésie en Égypte, le clivage sunnite-chiite/Allawite a rapidement été prétexte à une intervention en sous-main des États du Golfe Persique et de l’Iran, respectivement en faveur des différents groupes armés sunnites, d’une part et des minorités Allawite et Chiite de l’autre.

Parce que les sources de financement des groupes armés sont extrêmement diversifiées, ces derniers se sont multipliés au cours des deux dernières années, ce qui explique largement, de pair avec la stratégie du régime d’empêcher par des bombardements aveugles tout retour à la normalité dans les zones tenues par les rebelles, l’aspect meurtrier de ce conflit qui a fait plus de 100.000 morts.

Comme l’avance l’historienne Margaret MacMillan dans une récente publication du Brookings Institution, les parallèles entre notre époque et le début du XXe siècle sont extrêmement troublants. Les deux périodes sont marquées par une poussée de la mondialisation des échanges économiques, par de grandes vagues migratoires, par une course aux armements de la Chine et le déclin relatif des États-Unis dans les domaines économique et donc, à terme, militaire.

Ainsi, une explosion de violence centrée sur l’Axe Arabie Saoudite-Iran pourrait facilement se transformer en confrontation entre la Chine et les États-Unis dans le bassin pacifique à cause de ses conséquences sur l’approvisionnement énergétique de l’Empire du Milieu.

