Après le Mali, la France se retrouve encore une fois en première ligne en Afrique. Cette fois, la crise est centrée en République centrafricaine. Le président Bozizé, dernier en date des hommes forts de ce pays entouré par le Cameroun à l’ouest, le Tchad au nord, le Soudan et le Soudan du Sud à l’est, la République démocratique du Congo et la République du Congo au sud (Wikipedia), a vu le pouvoir lui échapper lors de la deuxième guerre civile en 2013. Son prédécesseur Félix Ange Patassé avait fait les frais de la première en 2001, malgré l’assistance des troupes congolaises de Jean-Pierre Bemba, qui s’est retrouvé devant la CPI pour les gestes commis par ses hommes lors de leur séjour peu glorieux à Bangui à l’époque.

Si au Mali les liens de certaines factions de la rébellion touareg avec les islamistes liés à Al Queda sont assez évidents, il semblerait que les liens de la rébellion Seleka à dominance musulmane dans une Centrafrique dont la population est à 80 % chrétienne, n’est pas encore avérées. Mais, à l’évidence l’intervention de la France dans ce pays risque d’attirer l’attention, sinon l’intérêt des Salafistes des pays voisins qui y verront peut-être une occasion stratégique d’étendre leur lutte contre les intérêts occidentaux.

La France aura beau mettre de l’avant une logique humanitaire, le danger génocidaire, et brandir le blanc-seing du Conseil de sécurité de l’ONU, il n’en demeure pas moins que son intervention, en Centrafrique comme au Mali se produit dans un contexte ou les mines d’uranium de la société Areva sont indissociables de l’activisme militaire de l’Élysée. Il ne fait pas de doute que le refus de l’Allemagne de s’associer, ne serait-ce qu’au niveau d’un support logistique, à l’interventionnisme français tient en grande partie à l’abandon par ce pays de la filière nucléaire.

Il ne fait aucun doute, vu le contexte des demandes répétées du président Hollande en faveur d’une contribution financière, logistique et militaire accrue des alliés de la France pour soutenir le déploiement français en Afrique que cette dernière sait que son engagement sur le continent en est un à long terme. On voit mal comment, dans le contexte malien et centrafricain, mais aussi au Niger et en Côte d’Ivoire, comment il sera possible pour la France dont les finances vacilles, de soutenir son effort militaire sans une contribution substantielle, non seulement de l’Union européenne mais aussi des États-Unis.

Wait and See