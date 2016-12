On dit que la France au Mali c’est comme les États-Unis en Afghanistan, j’en doute. La France au Mali c’est l’immensité du désert et l’absence d’opposants concentrés face à quelques hommes suréquipés.

Pourtant, une fois reconquise la zone de transition entre le sud et le nord du Mali, aux confins des zones de populations africaines et nord-africaines, commenceront les vrais problèmes.

En effet, on se fie au blog Secret défense la première phase de l’opération Serval a été couronnée de succès en un temps record, mais il est peu probable que la deuxième phase soit aussi facile. Arrêter les deux colonnes d’islamistes d’AQMI qui s’étaient élancées sur les villes de Konna, Douentza et Diaballi et qui ont maintenant été reprises, après le départ des djihadistes qui se sont repliés sous les bombes et les accrochages avec les forces spéciales françaises témoigne de l’avantage de la technique et des moyens supérieurs de la France. Mais cela n’est en rien garant du succès de la phase deux qui consistera à restaurer le contrôle de l’État malien sur l’ensemble du territoire national.

La force africaine qui sera bientôt mise en place ne disposera pas des moyens logistiques nécessaires pour interdire le déplacement des islamistes d’AQMI dans l’arrière-pays. Ces derniers évacueront sans doute Gao et Tombouctou plutôt que de faire face à des combats dont l’issue est scellée d’avance. Cela ne veut pas dire qu’ils ne se battront pas. Effectivement, les islamistes d’AQMI se sont battus à Gao et ils ont subi de lourdes pertes quand les forces spéciales françaises ont saisi l’aéroport et un pont sur le fleuve Niger. Leurs combattants aux points de contrôles sur la route menant au pont ont du faire de biens jolies cibles pour les militaires français équipés de lunettes de vision nocturne et de systèmes de visées infrarouges.

Ce que redoute à présent le commandement français ce sont des attentats sur ses arrières et dans la ville Gao qui vient à peine d’être libérée.

Le porte-parole de l’état-major des armées, le colonel Thierry Burkhard a évoqué la mort d’une dizaine rebelles au cours de la prise de l’aéroport et du pont de Gao et a confirmé que les rebelles poursuivent des opérations de harcèlement contre les forces françaises et maliennes.

Pendant ce temps dans l’ouest du Mali, les forces françaises et maliennes qui avaient libéré Diabali ont repris la route vers Tombouctou sans rencontrer de résistance. Leur progression est cependant laborieuse à cause de l’état des routes. À l’est comme à l’ouest du pays la progression des unités armées a été précédée de frappes de l’aviation française. Il ne fait pas trop bon en ce moment de rouler dans un 4 x 4 surmonté d’une mitrailleuse lourde ou d’un canon léger. De toute manière ont peut aussi de demander où à terme les rebelles vont s’approvisionner en carburant.

Les trois mouvements rebelles d’Ansar Dine, du Mujao et d’AQMI semblent vouloir éviter l’affrontement direct pour le moment. On devine un peu que ces rebelles réservent quelques surprises à la coalition africaine de plus de 7000 hommes qui commencent à débarquer au Mali pour sécuriser le pays. Ce qui est surtout à redouter, si jamais les islamistes se fondent dans les rangs des populations musulmanes touareg ou d’origine maghrébine, c’est une escalade de la répression au sein de ces populations. Situation déjà dénoncée par des organisations des droits de l’homme, comme Human Rights Watch, qui le 21 janvier adressait à présidence de la Répubique la lettre suivante.

l’Organisation française des droits de l’homme, SURVIE publiait elle un document d’information critique sur ce qu’elle appelle « Les zones d’ombres de l’intervention française au Mali : éléments de contexte et d’explication.

