Le massacre de 20 jeunes enfants et de 6 de leurs enseignantes dans l’école primaire de Sandy Hook, dans la petite ville de Newtown, petite banlieue huppée de New York où plusieurs résidants sont des cadres supérieurs de grandes entreprises américaines comme IBM, GE, etc., semble avoir choqué la population des États-Unis. Il aura fallu la mort horrible de 20 innocents et de 6 enseignantes qui se sont interposées en vain pour stopper un tueur armé jusqu’aux dents, pour qu’enfin on s’interroge sur le bienfondé d’un contrôle minimal des armes à feu.

Le président Obama a dit « plus jamais ». On verra. Il est impossible dans une société où on peut voir accès aux armes à feu d’empêcher des événements comme ceux de Newtown au Connecticut, ou de Dawson, ici à Montréal. Dans les deux cas, il s’agissait de juridictions où la réglementation était exigeante. Dans les deux cas les armes avaient été achetées légalement, dans les deux cas on avait affaire à un jeune homme déprimé, isolé, replié sur lui-même.

Dans les pages du New York Times, Adam Lankford affirme que les terroristes de Gaza ou de Cisjordanie qui se suicident avec une veste bourrée d’explosif ou les tueurs fous américains ont des historiques très similaires. Ils seraient tous dépressifs… De là à penser qu’il serait impossible d’empêcher ce genre de tueries, il n’y a qu’un pas. Comment, dans un pays où il se vole bon an mal an plus de 500.000 armes sur les presque 300 millions en circulation, pourrait-on empêcher quelqu’un de trouver une arme pour commettre l’impensable? Et surtout, ne me sortez pas l’argument selon lequel c’est le type d’arme qui compte ici. Un fusil à pompe de calibre 12 est une arme tout aussi redoutable dans un espace confiné que la Bushmaster utilisée par Adam Lanza.

Pourtant le rapport des Américains aux armes à feu évolue de manière positive, à preuve cet article du Washington Post qui démontre noir sur blanc que le nombre de foyers américains où on retrouve des armes est à la baisse. Une majorité est également en faveur de l’interdiction des versions civiles semi-automatiques des fusils d’assaut de type M16 ou Kalasnikov. Une courte majorité est même favorable à l’interdiction des chargeurs de grande capacité.

Au bout du compte ce n’est pas la culture de l’arme à feu qu’il faut pointer du doigt, mais bien la société de classe américaine, caractérisée par un blocage de plus en plus poussé de la mobilité sociale, de la polarisation croissante entre les riches et les pauvres. Il ne semble pas y avoir, à première vue, de lien entre le soi-disant « mur fiscal » et les tueries comme celles de Colombine ou de Newtown, mais en fait le premier détermine grandement la possibilité que se produisent de telles tragédies.

PB