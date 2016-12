La nouvelle vient de tomber : Suzanne Rice, l’ambassadrice américaine au Nations unies retire sa candidature au poste de Secrétaire d’État (SOS en acronyme anglais) des États-Unis d’Amérique. Certains, surtout du côté africain y verront un effet des récentes révélations concernant la sympathie avouée de Mme Rice vis-à-vis du président rwandais Paul Kagame et de la difficulté que cela représenterait pour les États-Unis, avenant la nomination de Mme Rice comme numéro un de la diplomatie étasunienne.

Pourtant, à part l’article du New York Times qui en faisait état le 10 décembre 2012, on retrouve très peu de commentaires sur les liens étroits qu’entretenait Mme Rice avec le président Kagame et d’autres dictateurs africains. Donc, dans la presse américaine très peu de référence aujourd’hui à propos de ces liens, mais beaucoup, beaucoup d’insistance sur le rôle de Rice dans la minimisation de la mort de l’ambassadeur américain, ainsi que d’autres fonctionnaires en poste en Libye, supposément lors d’une manifestations qui auraient mal tournées, mais qui depuis, ressemble de plus en plus à une opération terroriste couronnée de succès.

Quoiqu’il en soit il s’agit-là d’une bataille perdue pour le président Kagame, mais il est loin d’avoir perdu la guerre, puisqu’il semblerait que Mme Rice soit appelée à Washington comme conseillère à la sécurité nationale… Pour le président Kagame c’est sans doute plus intéressant que d’avoir une Suzanne Rice dans le poste de Secrétaire d’État