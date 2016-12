Pour bien apprécier l’absurdité de la COP 18 de Doha, on peu lire (en anglais) une excellente description par John Vidal du Guardian, de la nature surréaliste de cette réunion. Ainsi, la première manifestation au Quatar contre les changements climatiques regroupait de jeunes arabes venus de toute la région qui devaient suivre un script et respecter un code vestimentaires tout en s’abstenant de toutes référence politique…

La 18 conférence des partis (COP 18) vient de débuter à Doha au Qatar. Alors que la grande crise financière et les récessions à répétition qui l’on suivi ne semblent pas sur le point de lâcher prise, il serait donc peu probable que ce dernier round de négociations climatiques débouche sur une entente qui permettrait à l’humanité d’échapper à un monde en surchauffe.

On pourrait même dire que le simple fait d’organiser cette rencontre à Doha augure bien mal pour la suite des choses. La capital du Qatar, petit pays du Golf Persique aux immenses réserves pétrolières et gazières, est le champion per capita des émissions de CO2; trois fois plus que les États-Unis d’Amérique, ce qui n’est pas une mince affaire. On s’imagine un peu que les salles climatisées et les salons feutrés où se déroulent les négociations et les consultations dont dépendent l’avenir de notre civilisation s’approvisionnent en énergiee auprès de génératrices thermiques qui crachent un petit supplément de gaz carbonique à cause de la présence de plus de 17.000 délégués répartis dans les délégations internationales.

Pour en arriver à une entente qui sauvera la donne pour les générations futures il ne faut pas lésiner sur quelques gigatonnes de CO2 supplémentaires. Mais comme le soulignait une étude commandée par la Banque Mondiale qui, prédit que la température moyenne mondiale risque fort d’augmenter de 4 °C d’ici la fin du siècle et nous alerte sur les conséquences de ce scénario : vagues de chaleur extrême, baisse des stocks mondiaux de denrées alimentaires, perte d’écosystèmes et de biodiversité, élévation dangereuse du niveau des mers…

En outre, souligne le rapport, les effets délétères du réchauffement du climat frappent plus durement nombre des régions les plus pauvres de la planète et risquent de saper les efforts et les objectifs mondiaux de développement. Le rapport appelle à poursuivre les efforts d’atténuation du changement climatique, qui constituent la meilleure assurance face à un avenir incertain.

« Nous pouvons et nous devons éviter une hausse de 4 degrés. Il faut limiter le réchauffement à 2 degrés, déclare le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Si nous n’agissons pas suffisamment contre le changement climatique, nous risquons de léguer à nos enfants un monde radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Le changement climatique est l’un des principaux obstacles auquel se heurtent les efforts de développement, et nous avons la responsabilité morale d’agir pour le bien des générations futures, et en particulier les plus pauvres. »

Après avoir lu ce rapport on a l’impression qu’il faut abandonner tout espoir de sauver le monde que nous connaissons. Les trente glorieuses, ces années de progrès économiques qui ont marqué l’après-guerre (approx. 1955-1990) et qui furent impulsées par des sources d’énergies bon marché, par la rivalité entre les deux grands blocs idéologiques qui déboucha sur une véritable redistribution de la richesse en Occident et qui, depuis 20 ans, est en train de disparaître littéralement sous nos yeux, au point où on est en droit de se demander si cette période prospérité exceptionnelle n’était pas une exception. Si c’est effectivement le cas, nous ne serions pas en train de régresser, mais bien plutôt en train de retourner à la normale qui a prévalu pendant des siècles. C’est-à-dire à un monde marqué au sceau des inégalités sociales et de l’arbitraire politique, auxquels s’ajouteraient maintenant l’instabilité climatique et la précarité environnementale.

Comment expliquer cette paralysie des acteurs internationaux qui, par ailleurs, sont extrêmement conscients des conséquences des changements climatiques? Ainsi, sous l’administration de George W. Bush qui s’entêtait à ignorer, sinon à nier le réchauffement de la planète, le Pentagon avait pourtant préparé une étude qui identifiait sans détour les changements climatiques comme la principale menace à moyen terme contre la sécurité nationale des États-Unis. En fait, il est évident que tout le monde se prépare aux changements climatiques, mais dans une optique de sécurité nationale, ce qui n’augure rien de bon pour les libertés individuelles et le maintien de la démocratie.

Cette dernière d’ailleurs n’est pas en reste et devrait même figurer au banc des accusés responsables de l’inertie et du dénie qui marquent les sociétés occidentales qui sont responsables de la plus grande partie des émissions historiques de CO2, et qui devraient donc contribuer dans une même proportion aux baisses d’émission nécessaires pour empêcher un dépassement de 2C de la température moyenne de la planète. Mais, c’est là le principal différent qui empêche la signature d’une entente de réduction des émissions qui lierait tous les partis.

Il est évident qu’il n’y aura pas d’entente avant la 11e heure, et à ce moment il sera déjà trop tard et nous devrons nous engager sur la voie dangereuse de la géoingénierie pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Nous réaliserons alors trop tardivement, comme toutes les autres civilisations qui se sont effondrées avant nous, que notre destinée nous échappe.

Ce ne sera pas la fin du monde, mais le monde changera bien davantage qu’il ne l’a fait après le 11 septembre 2001. Qui plus est, toutes les mesures de sécurités, souvent arbitraires et la délition des libertés individuelles, suites à ces événements terroristes, serviront à mettre nos sociétés occidentales et les autres au pas. Peut-être que l’avenir qui nous attend toutes et tous est celui de l’est de la RDC…